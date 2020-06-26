Керчь, Крым, , 17:24 — REGNUM После запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту стоимость перевозки грузов снизится на 30−50%. Об этом 26 июня заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передаёт инфоцентр «Крымский мост».

«Запуск грузовых поездов по мосту — это еще один шаг на пути экономического развития Крыма. Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30−50%», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 июня по Крымскому мосту будет запущено движение грузовых поездов. Первые грузовые поезда, идущие на материк, повезут бензин, удобрения, зерно и цемент. В сторону материка проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком.