Керчь, Крым, 26 июня 2020, 17:24 — REGNUM После запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту стоимость перевозки грузов снизится на 30−50%. Об этом 26 июня заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передаёт инфоцентр «Крымский мост».
Как сообщало ИА REGNUM, с 30 июня по Крымскому мосту будет запущено движение грузовых поездов. Первые грузовые поезда, идущие на материк, повезут бензин, удобрения, зерно и цемент. В сторону материка проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком.