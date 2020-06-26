Рига, , 17:14 — REGNUM Общие доходы бюджета Латвии за пять месяцев текущего года составляют 4,709 млрд евро, что равняется 91,8% от запланированного. Об этом сообщил источник в латвийском минфине агентству ЛЕТА.

По словам источника, в мае налоговые поступления в бюджет страны упали ещё сильнее, составив лишь 74,4% плана. Только сборы подоходного налога с населения показали рост в этот период на 7,6% или на 49,3 млн евро, что связывают в минфине с выплатами дивидендов в январе и феврале.

Отмечается, что сборы НДС в Латвии сократились на 14,4% (на 156 млн евро), акцизные сборы — на 14% (на 65,6 млн), а взносы по социальному налогу — на 5,4% (на 64,2 млн).

Обобщив совокупные расходы бюджета эксперты минфина сообщили, что они составили за пять месяцев текущего года 4,651 млрд евро, и превышают аналогичный период 2019 г. на 337,8 млн евро или на 7,8%.

Дефицит государственного бюджета Латвии за этот период составил 66,7 млн евро.