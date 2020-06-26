Нью-Дели, 26 июня 2020, 17:07 — REGNUM Введённый из-за пандемии коронавируса запрет на международные авиарейсы продлён в Индии до 15 июля, сообщили 26 июня в индийском управлении гражданской авиации.
Также Индия до этого времени не будет принимать рейсы из других стран. Внутренние авиарейсы в Индии частично возобновлены.
Напомним, в Индии количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 491 992, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано 15 319.
Страна находится на четвёртом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Запрет на международные авиарейсы был введён Индией с конца весны.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 500 тыс