Нью-Дели, , 17:07 — REGNUM Введённый из-за пандемии коронавируса запрет на международные авиарейсы продлён в Индии до 15 июля, сообщили 26 июня в индийском управлении гражданской авиации.

Также Индия до этого времени не будет принимать рейсы из других стран. Внутренние авиарейсы в Индии частично возобновлены.

Напомним, в Индии количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 491 992, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано 15 319.

Страна находится на четвёртом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Запрет на международные авиарейсы был введён Индией с конца весны.

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