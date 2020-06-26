Москва, , 16:39 — REGNUM За сведениями о возможных ответных действиях Германии на санкции со стороны США может не последовать реальных шагов, считает политолог Владимира Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, следует понимать, что ФРГ в значительной степени зависит от США и у неё двойственный статус. С одной стороны, это экономический гигант и в мировых масштабах, и в европейских, ведущая европейская экономика и значимый актор международных отношений. С другой — это государство, обладающее ограниченным суверенитетом, так как на территории Германии размещены американские войска.

«Сейчас, конечно, их часть будет переведена в Польшу, но это не означает независимости Германии от США, — сказал Шаповалов. — Поэтому форма зависимости существует, и США имеют определённые рычаги воздействия на Германию. Иными словами, за данной позицией мы совсем не обязательно увидим реальные шаги. Пока эта позиция — всего лишь своего рода предупреждение: не заходить за красные линии. И совсем не факт, что после этого предупреждения последуют реальные действия. Возможно, что Германия пока ограничится только декларативной стороной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Черняховский заявил, что в ответ на попытки США сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2» Германия может ввести те или иные торговые пошлины на американские товары.

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