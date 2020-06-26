Москва, , 16:31 — REGNUM США уже на протяжении длительного времени вмешиваются во внутренние дела Германии, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Берлине прорабатывают вопрос об ответных мерах в случае введения Америкой санкций против «Северного потока — 2».

«Эта информация является логичной и понятной, поскольку Германия в своём праве, — сказал Шаповалов. — Речь идёт о том, что США на протяжении длительного периода времени фактически пытаются вмешиваться во внутренние дела Германии, во внутриэкономические дела, в те суверенные права ФРГ на взаимодействие с другими странами, до чего Америке, в общем-то, не должно быть дела. Германия занимала в этом конфликте довольно твёрдую позицию».

Как подчеркнул политолог, Германия ина официальном, и на неофициальном уровнях постоянно подавала сигналы, что она будет защищать «Северный поток — 2» и готова идти на очень жёсткие меры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что в аппарате канцлера рассматриваются сценарии возможного ответа, в случае если под ударом США окажутся европейские предприятия, банки и государственные учреждения.

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