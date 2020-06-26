Москва, 26 июня 2020, 16:31 — REGNUM США уже на протяжении длительного времени вмешиваются во внутренние дела Германии, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Берлине прорабатывают вопрос об ответных мерах в случае введения Америкой санкций против «Северного потока — 2».
Как подчеркнул политолог, Германия ина официальном, и на неофициальном уровнях постоянно подавала сигналы, что она будет защищать «Северный поток — 2» и готова идти на очень жёсткие меры.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что в аппарате канцлера рассматриваются сценарии возможного ответа, в случае если под ударом США окажутся европейские предприятия, банки и государственные учреждения.
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