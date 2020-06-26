Тюмень, , 16:29 — REGNUM В Тюменской области ООО «РН-Уватнефтегаз» и его должностные лица оштрафованы на сумму более 1,1 млн рублей за 13 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Природоохранной прокуратурой установлено, что ООО «РН-Уватнефтегаз» эксплуатировало кусты скважин Косухинского, Немчиновского, Тальцийского, Северо-Тамаргинского месторождений без разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Пять нефтегазосборных трубопроводов на вышеуказанных месторождениях не были зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. На кустовой площадке №16 Усть-Тегусского месторождения система скважин не соответствовала проектной документации. Один из опасных производственных объектов на Тальцийском месторождении эксплуатировался ООО «РН-Уватнефтегаз» без договора обязательного страхования гражданской ответственности.

Кроме того, ООО «РН-Уватнефтегаз» в Верхне-Демьянском участковом лесничестве в Уватского района не очистило лес от порубочных остатков, чем нарушило правила пожарной безопасности в лесах. А на территории карьера Усть-Тегусского лицензионного участка Уватского района ООО добывалась глина с нарушением условий, предусмотренных техническим проектом.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении ООО «РН-Уватнефтегаз» и его должностных лиц 13 административных дел по перечисленным и другим нарушениям. Суд назначил ООО «РН-Уватнефтегаз» штрафы на общую сумму 1,11 млн рублей, а его должностные лица оштрафованы на 106 тыс. рублей.

ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и добычей углеводородов на 19 лицензионных участках на юге Тюменской области (Уватский район), в Ханты-Мансийском автономном округе и в Омской области.