Иваново, , 16:25 — REGNUM Вопрос возобновления работы торговых центров — пока частично — прорабатывается в Ивановской области, сообщил 26 июня главный санитарный врач Ивановской области Павел Колесник. Он отметил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в регионе не позволяет открыть торговые центры одномоментно.

«Прорабатывается вопрос, как можно запустить частично деятельность торговых центров. Даты и форматы пока только обсуждаются», — цитирует пресс-служба облправительства Колесника.

«Особенность торгового центра связана с большим количеством людей, которые находятся одновременно вне магазина, но в торговом центре. Эти потоки как раз очень сложно регулировать. Поэтому вместе с торговыми центрами вырабатывается позиция, реальный механизм, как разобщить эти потоки внутри самого торгового центра, не допустить массового скопления людей, в том числе на входе», — добавил Колесник.

Как сообщает ИА REGNUM, в Ивановской области за последние дни приняты решения по ослаблению ограничений, в частности, с 26 июня разрешена работа музеев, полностью открыты салоны красоты, режим ответственного поведения действует только для жителей старше 65 лет и людей.