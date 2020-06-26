Москва, , 16:05 — REGNUM Если на бирже растут цены на бензин, то не факт, что обязательно в рознице этот товар подорожает, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя рекордный рост цены на бензин марки АИ-95.

«Государство строго регулирует цены. Это краткосрочный всплеск, связанный с дефицитом предложения.

Биржевая цена вскоре стабилизируется. Если посмотреть динамику цен на бензин, то в наиболее инфляционные месяцы для России в апреле и мае, цены на бензин не росли, в отличие от других товаров.

Высокие цены на бензин АИ-95 на бирже СПбМТСБ — слабые результаты работы крупных нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих заводов.

Возможно, сейчас и бензина меньше производится — внутренний и внешний туризм в России замер, а деловая активность еще не набрала высоту.

Инфляционным фактором цены на бензин в РФ в 2020 году точно не будут», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена бензина АИ-95 обновила рекорд на торгах 26 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и достигла 57,43 тыс. рулей за тонну.

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