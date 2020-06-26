Душанбе, , 16:04 — REGNUM За пять месяцев 2020 года в Таджикистане было добыто свыше 9,6 тыс. тонн нефти, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 2,5%, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов страны.

При этом за тот же период времени 2020 года при росте 10,8% Таджикистан импортировал более 228,8 тыс. тонн нефтепродуктов, общая стоимость которых превышает 121,1 млн долл.

Поставками нефтепродуктов в Таджикистан в основном занимаются российские предприятия. Также в страну нефть завозится из Туркмении, Казахстана и других стран.

В 2020 году правительство Таджикистана планирует закупить нефтепродукты (вместе с сжиженным газом) на общую сумму порядка 590 млн долл.

Импортировать сжиженный газ в страну предполагается в объёме 408,5 тыс. тонн на общую сумму 183,8 млн долл.