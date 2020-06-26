Уфа, , 16:14 — REGNUM Инвестиции в индустриальный парк «ПромЦентр», расположенный в Уфе, за шесть лет превысили один млрд. рублей. Об этом 26 июня сообщил генеральный директор ООО «ПромЦентр» Павел Васильев на «Промчасе», который прошел на базе этого парка.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава Башкирии Радий Хабиров посетил данную площадку и ознакомился с работой его резидентов.

По словам Павла Васильева, на территории парка, который создали на базе Уфимского машиностроительного завода, располагаются промышленные производства, склады организаций, а также предприниматели. Всего в нем около 80 резидентов. На этой площадке трудятся порядка 1350 сотрудников.

Павел Васильев также отметил, что с момента создания парка в 2014 года инвестиции в эту площадку превысили один млрд рублей. Руководство парка учло высокий интерес предпринимателей, поэтому приняло решение о возведении еще одного объекта площадью более девяти тысяч кв. метров. И этот корпус, который построили за 11 месяцев, в ближайшее время откроет свои двери для бизнеса.

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим работникам, отметив что «проект получился хорошим и интересным», поэтому подобные парки нужно создавать в других муниципалитетах региона.

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