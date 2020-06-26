Москва, , 15:57 — REGNUM На торгах в Европе 26 июня нефть марки Brent торгуется по цене $41,26 за баррель, символично прибавляя в цене, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«После вчерашнего ралли на 5% участники рынка находятся в ожидании новой порции новостей. От чрезмерной активности покупателей сдерживают опасения относительно нового всплеска заболеваемости коронавирусом в США и Европе.

Сегодня нет важных новостей, поэтому нефтетрейдеры следят за динамикой индекса SP500. Фьючерс на SP500 торгуется уровне закрытия 24 июня.

Связи у нефтяного рынка с фондовым нет, но движение индекса для многих активов определяет будущее направление цены и настроения участников рынка на рынке.

Техническая картина благоприятна для дальнейшего повышения цены до $42,90 — 43,00», — считает эксперт.

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