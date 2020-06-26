Москва, , 15:51 — REGNUM Днем 26 июня рубль отступает. Внешняя конъюнктура сегодня ровная, не в пример вчерашней, но локальная вера в рубль как будто иссякла, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 69,44 руб. и может оставаться в пределах 69,35−69,75 руб. Евро вырос до 77,87 руб. и способен пройти к 78,00 руб.

При этом опора со стороны сырья сегодня вернулась, баррель нефти марки Brent восстановился к $41,26 и может закрепиться в пределах $41−42 сейчас. Стратегически, для черного золота все остаётся на своих местах.

Запасы в США растут, спрос на энергоносители вялый, а ссора между Вашингтоном и Пекином только зарождается.

Просто именно сейчас рынку не хочется бояться — только и всего.

Определенная поддержка рублю присутствует и со стороны проходящего сейчас налогового периода в России. Это временно и не очень прочно, но иногда «россиянин» откликается на такой фактор», — пояснила эксперт.

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