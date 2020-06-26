Москва, , 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год. Газопровод «Сила Сибири» будет передавать на 6 млрд куб. м в год больше, сообщил 26 июня председатель правления монополии Алексей Миллер в беседе с корпоративным изданием.

Он отметил, что также на столе переговоров с китайской стороной — организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута. Миллер добавил, что в обозримой перспективе Россия будет поставлять в КНР более 130 млрд куб. м газа в год.

«Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай», — заявил Миллер.

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