Минск, , 15:35 — REGNUM «Стоит задача — фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия», — заявил сегодня, 26 июня председатель совета министров Белоруссии Роман Головченко во время посещения МТЗ.

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«Основная задача — сверить часы, как выполняются поручения, данные главой государства во время последнего визита на МТЗ. Поручение в принципе одно — продукция должна быть качественной, а для этого надо провести комплекс мероприятий. Если говорить укрупненно, то это техническое перевооружение», — сообщил глава белорусского Совмина.Ещё ранее на эту ему: Египет заинтересован в развитии сотрудничества с МТЗ (Белоруссия)

Как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, МТЗ ведёт переговоры с некими мировыми лидерами — поставщиками оборудования и технологий. Головченко в данной связи отметил: «Купить (оборудование и технологии. — Прим. пресс-службы) можно, но задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих производителей. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода — они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом».

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Глава белорусского правительства отметил, что поддержка госпредприятия обременяет бюджет. Он сообщил, что «предприятие пошло по другому пути, в принципе, западные поставщики готовы предоставлять ресурсы на более выгодных условиях, чем это могут сделать белорусские банки или с помощью госинвестиций».

Белорусское госпредприятие ОАО «МТЗ» входит в десятку мировых производителей тракторной техники. Около 90% тракторов реализуется на экспорт. Более 15 тысяч человек работают в ОАО «МТЗ» и ещё 7,5 тысяч человек — на предприятиях холдинга.

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Совмин Белоруссии рассматривал проект строительства ещё одного тракторного завода с участием китайских компаний — резидентов расположенного под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Параллельно искал возможности создания новых производств в Белоруссии и за рубежом белорусский холдинг «Амкодор», объединяющий 30 предприятий по производству машин и оборудования.

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По оценкам независимых экспертов, инвестиционная привлекательность Белоруссии резко снизилась после рейдерского захвата собственности Газпрома в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк». Бывший глава правления этого банка с российским капиталом сейчас находится в сизо КГБ Белоруссии.

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