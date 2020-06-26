Варшава, , 15:31 — REGNUM В Варшаве были подписаны контракты с подрядчиками на расширение терминала для приёма сжиженного природного газа (СПГ) имени Леха Качиньского в порту Свиноустье. Сторонами выступили концерн Gaz-System, руководство морских портов Щецин и Свиноустье, а также консорциум компаний PORR S.A. и TGE Gas Engineering GmbH.

Уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, принимавший участие в церемонии подписания, подчеркнул, что подписание контрактов проходит одновременно с визитом президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, где он обсуждает с президентом США Дональдом Трампом вопросы энергетической безопасности страны.

«Расширенный терминал в соединении с его отлаженной работой являются технической основой для успешного проведения целого ряда мероприятий, которые связывают Польшу с США», — передаёт слова чиновника «Польское радио».

Проект расширения порта предполагает строительство второго причала для танкеров-газовозов и третьего резервуара для СПГ. Стоимость работ оценивается в 1,9 млрд злотых (около 440 млн евро). Завершение работ назначено на 2023 год.

В феврале 2020 года был подписан контракт на модернизацию регазификационной установки порта Свиноустье, после которого она увеличит мощность до 7,5 млрд кубометров газа в год. Работы предполагается завершить к 2021 году.

Ранее в Польше высказывалось мнение, что в случае отказа от российского газа, Белоруссия сможет получать американский регазифицированный СПГ из Польши с терминала в Свиноустье, но для этого его мощности пока недостаточно.