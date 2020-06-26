Пенза, , 15:45 — REGNUM В селах Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появились 12 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две врачебные амбулатории, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Новые медицинские объекты появились в девяти районах области. На создание и замену ФАПов и врачебных амбулаторий затратили более 47 млн рублей, из них 26,9 млн рублей — федеральные средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне 2020 года в пензенских селах появятся две врачебные амбулатории и четыре ФАПа. К августу текущего года в Пензенской области планируют установить еще восемь новых ФАПов.

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