Москва, , 15:22 — REGNUM Пока цены на авиабилеты заграницу ниже, чем до карантина. Что будет дальше, покажет время, заявил 26 июня управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин, отвечая на вопрос, как повлияет открытие границ со странами ЕС на рост цен на авиабилеты.

«Ситуация непонятная. С одной стороны, первое время будет падение спроса на авиабилеты, потому что россияне попробуют перестраховаться и пока никуда не ездить. С другой стороны, рост курса евро и доллара и падение курса рубля могут привести к подорожанию билетов на авиаперелеты. Как будет в реальности, время покажет», — объяснил Лухин.

Также он отметил, что на данный момент стоимость авиабилетов на осень на такие европейские направления как Германия и Испания ниже, чем было при прочих равных до карантина.