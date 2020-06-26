Пекин, , 15:28 — REGNUM В продаже у китайских дилеров Haval появилась модель H9 для экстремального бездорожья. Об этом 26 июня сообщает издание Autohome.

Новинка имеет усиленную конструкцию кузова и доработанную защиту. Называется она Lorenz Polar Star Edition.

Автопроизводитель оснастил модель усиленной подвеской, увеличенным дорожным просветом и металлической защитой дна. Стоит отметить, что в базовой версии H9 металлическая защита предусмотрена только для картера.

Кроме того, авто «обуто» в специальные шины для езды по бездорожью. Также у экстремальной модели будут большие расширители колесных арок, прожектора на крыше и модернизированная решётка радиатора.

В движение рестайлинговый H9 будет приводить двухлитровый мотор производительностью 224 л. с. (385 Нм). Двигатель будет агрегатироваться с 8-скоростным «автоматом».

Ранее на предприятии Haval в Туле был выпущен 10-тысячный автомобиль китайской марки с момента открытия завода в марте 2019 года. Им стал кроссовер Haval F7, окрашенный в цвет «Аквамарин».

Читайте также: Haval завершает в России продажи моделей H2 и H6?