Минск, , 15:22 — REGNUM Белорусские власти приняли решение о сохранении советского промышленного потенциала республики с одновременным созданием современных производств, так как для ломки и строительства новой экономики страны нужен был бы триллион долларов. Такое мнение 26 июня высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своей рабочей поездки в Солигорск.

«Мы в Белоруссии не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым», — заявил Лукашенко.

Также он пояснил, что власти страны не стали проводить реформы и перемены по ломке всего до основания и последующего строительства новой экономики.

«Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов», — отметил белорусский лидер.

Кроме этого, он уточнил, что таких денег нет ни в Белоруссии, ни в одной другой стране.

«И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать», — сказал президент Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять приглашение президента России Владимира Путина посетить церемонию торжественного открытия Ржевского мемориального комплекса, который установлен в Тверской области.