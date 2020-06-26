Лондон, , 15:04 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Bentley прекращает выпуск роскошной модели Mulliner. Об этом 26 июня сообщает издание Autocar.

Данная модель появилась в продаже ещё в 2009 году, однако за всё время продаж бестселлером она так и не стала. Вероятно это связано с тем, что в мире всё большей популярностью пользуются большие кроссоверы и внедорожники.

Всего на предприятии компании было собрано 30 моделей Bentley Mulsanne 6.75 Edition заключительной серии. При этом последнее авто получило уникальный цвет кузова (цвет сочетающий золотой и серебристые оттенки). Под капотом этого автомобиля стоит мотор мощностью 530 «лошадей».

Кроме того, финальная версия оснащена новыми фонарями подсветки и отличительными знаками на кузове и в салоне.

Напомним, компания Bentley на заводе в британском городе Кру прекратила сборку 6,75-литрового мотора V8 L серии. Отмечается, что последняя партия двигателей будет направлена в ателье Mulliner, где будет создана заключительная спецверсия модели с таким мотором.

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