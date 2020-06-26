Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Оптовая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) обновила рекорд на торгах 26 июня. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) топливо подорожало до 57,43 тыс. рулей за тонну.

Относительно прошлого дня рост цены составил 1,28%.

В Европейской части России тонна АИ-95 подорожала на 1,25% — до 57,94 тыс. рублей. В Москве — на 1,63%, до 59,56 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 1,01%, до 60,33 тыс. рублей.

На минувшей неделе эта марка топлива несколько раз обновила рекорд конца мая 2018 года. Тогда АИ-95 стоил 56,08 тыс. рублей за тонну, однако 18 июня бензин подорожал до 57,31 тыс. рублей за тонну.

Топливо «Регуляр-92» оптом подорожало за день на 0,31% и стало стоить 50,46 тыс. рублей за тонну.

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