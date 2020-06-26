Веллингтон, , 14:58 — REGNUM По итогам мая 2020 года в Новой Зеландии было продано 8002 новых автомобиля — на 40,9% меньше, чем год назад. Об этом 26 июня сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же с января по май текущего года в стране было реализовано 40 760 машин, что на 35,3% меньше прошлогоднего результата продаж.

Больше всего машин в мае нынешнего года в Новой Зеландии реализовали дилеры японского бренда Toyota. При этом лучшую динамику продемонстрировала марка Suzuki, продажи которой снизились всего 7,9% по сравнению с предыдущим годом.

Стоит отметить, что Новая Зеландия — одна из немногих стран в мире, которая смогла полностью победить пандемию коронавируса уже в мае. С 21 мая здесь не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Напомним, что в первый квартал 2020 года количество проданных авто в стране составило 32 512 экземпляров, что на 14,6% меньше прошлогоднего уровня продаж за аналогичный период.

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