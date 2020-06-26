Москва, , 14:48 — REGNUM Международные авиарейсы могут возобновиться в июле, когда российские власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны. Об этом 26 июня заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, ранее он выражал надежду, что такое открытие возможно в июле»

«После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.

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