Липецк, , 14:31 — REGNUM В администрации Липецкой области подвели итоги работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2019—2020 года. Как сообщает ИА REGNUM, глава региона Игорь Артамонов потребовал от коммунальщиков активнее вести разъяснительную работу с жителями. В частности, много обращении поступает на компанию «Квадра».

"Люди жалуются на высокие суммы в квитанциях и не понимают, откуда берутся начисления. Необходимо добиться, чтобы «Квадра» вела разъяснительную работу. И оказать юридическую поддержку жителям при обращении в суд», — сказал Игорь Артамонов.

Руководитель области поручил администрации привлекать к работе советы общественного самоуправления, управдомов, чтобы людям разъясняли их права.

«Нужно помогать жителям менять неэффективные управляющие компании. Все наши действия должны быть направлены на решение проблем людей», — подчеркнул Артамонов.

На исполнения поручений коммунальщикам дали неделю. По словам начальника регионального управления ЖКХ Александра Завертяева, в целом отопительный сезон прошёл без сбоев. Общий объём финансирования мероприятий по подготовке к прошедшему осенне-зимнему периоду по ресурсоснабжающим предприятиям составил 2 млрд 684 млн рублей.

Была обеспечена полная готовность персонала и техники к аварийно-восстановительным работам. Технологические сбои устранялись силами обслуживающих предприятий и аварийно-диспетчерских служб в установленные сроки. В результате регион занял лидирующие позиции в ЦФО по отсутствию аварий.

Также отмечено снижение количества жалоб жителей региона на некачественные коммунальные услуги. В Госжилинспекцию поступило 8 тыс. 985 обращений, что на 25% меньше, чем за осенне-зимний период 2018—2019 годов. По линии жилищно-коммунального хозяйства за отопительный период поступило 76 тыс. 802 звонка, основными из которых были жалобы на регулировку системы теплоснабжения при пуске тепла и качество теплоснабжения и горячей воды.

Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов и снижения их потерь Центром энергоэффективности проведено обследование 2610 многоквартирных домов Липецка. В результате выявленных нарушений в эксплуатации внутридомовых систем теплоснабжения и предложений по их устранению количество энергоэффективных домов возросло на 33%.

Свою роль в регулировке системы теплоснабжения и снижении платежей за тепло сыграли автоматизированные тепловые пункты (АТП). Их установка осуществлялась за счёт средств жителей — дополнительных взносов на капитальный ремонт. На примере типовой двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра единовременные вложения жителей составили 4400 рублей, в результате реализации мероприятий по итогам прошедшего отопительного периода экономия составила от 15,96% до 23,48%. Затраченные средства на мероприятия по установке АТП могут быть компенсированы за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2020 году инвестиции в топливно-энергетический комплекс Липецкой области на подготовку к отопительному сезону 2020−2021 года составят почти четыре миллиарда рублей. В настоящее время в районах области впервые проводятся совместные выездные совещания по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Под особым контролем находятся объекты с наибольшим износом коммуникаций. Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность идут в соответствии с утвержденным графиком.