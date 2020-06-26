Курган, , 14:27 — REGNUM Глава курганского города Щучье оштрафован за несвоевременный расчёт по исполненному муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в 2019 году между администрацией города Щучье и ООО НВЦ «Интеграционные технологии» был заключён контракт на разработку документов территориального планирования муниципалитета на сумму 800 тысяч рублей. За выполненную в срок работу горадминистрация расплачиваться не торопилась.

После прокурорской проверки, глава города Щучье был признан судом виновным по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг)») и оштрафован на 30 тыс. рублей.