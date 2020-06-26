Уфа, , 14:28 — REGNUM Доля безналичных платежей увеличилась в Башкирии. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Банка России.

В сообщении пресс-службы говорится, что с января по март текущего года в республике фиксируется устойчивый рост доли безналичных платежей во время оплаты услуг и товаров — на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом девять из десяти операций картами граждане совершают для оплаты услуг и товаров и лишь один — чтобы снять наличные деньги.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года жители Башкирии совершили 158 млн безналичных оплат на общую сумму 97 млрд рублей. Специалисты установили, что из каждых 100 рублей, которые были потрачены с карты, 41 рубль был израсходован безналичным способом (за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 37 рублей), а остальные деньги были получены наличными.

Отмечается, что увеличение доли безналичных платежей происходит и за счет развития платежной инфраструктуры. Так, за год количество платежных терминалов увеличилось до 81 тысяч единиц (или на 31%).

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