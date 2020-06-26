Саратов, , 14:38 — REGNUM В Саратовской области темпы и объемы дорожных работ необходимо нарастить, что позволит привлечь дополнительные финансовые средства. Такую задачу 26 июня поставил губернатор региона Валерий Радаев перед руководителями профильного блока в правительстве области.

В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе предусмотрен объем средств — 5,68 млрд рублей, из них 1,77 млрд рублей — федерального бюджета, 3,91 млрд рублей — консолидированного бюджета области. В проекте 37 объектов регионального значения, но работы завершены только на трети из них. В Саратове сделано менее 60%, а в Энгельсе — «готовность нулевая». Профильные чиновники, по словам Радаева, и главы муниципалитетов не всегда согласовывают свои действия. Отсюда слабый контроль над подрядчиками и сниженный темп, заметил губернатор.

При неисполнении обязательств по нацпроекту деньги вернутся в федеральный бюджет, финансирование на следующий год будет под вопросом, предупредил собравшихся глава области. Кроме того, не только финансовыми потерями грозит сбой по нацпроекту, но и по репутации.

«Все намеченные целевые показатели должны быть выполнены безоговорочно», — подчеркнул Радаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области ведутся работы по капитальному ремонту трассы межрегионального значения Петровск — Савкино — Лопатино.

Читайте также: В Саратовской области начали капремонт одной из межрегиональных трасс