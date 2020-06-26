Челябинск, , 14:21 — REGNUM В Челябинске одно из ООО оштрафовано за незаконное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Металлургического района Челябинска в ходе проверки установила, что в 2017—2019 годах директор фирмы, которая осуществляет грузоперевозки, передал начальнику отдела службы логистики одной из торговых сетей деньги за предоставление возможности выполнения грузоперевозок разных необходимых магазинам торговой сети товарно-материальных ценностей на постоянной основе.

Итогом проверки стало возбуждение дела по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за незаконное вознаграждение, осуществлённое от имени юридического лица. Мировой суд оштрафовал фирму на миллион рублей. Кроме того, в отношении 29-летнего директора ООО расследуется уголовное дело по факту коммерческого подкупа.