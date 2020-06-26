Москва, , 14:18 — REGNUM Рынок энергоносителей 26 июня не демонстрирует ярких движений, консолидируясь вблизи цены закрытия предыдущего дня в $40,80 по нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Равенство сил покупателей и продавцов отражает выжидательные позиции большинства участников рынка из-за возросшей неопределенности дальнейшего вектора мировой экономики. С одной стороны, неожиданно сильные данные по рынку труда и розничным продажам в США наряду с более сильным в сравнении с прогнозом восстановлением индексов деловой активности вернули в повестку дня сценарий ее V-образного восстановления после удара от коронавируса.

С другой стороны, резкое ухудшение траектории инфицированных и новые настораживающие шаги в противостоянии США и Китая могут указывать о временном улучшении ситуации.

Разрешить эту дилемму могут сегодняшние данные по личным доходам/расходам в США, которые выйдут в 15:30 по мск. Сохранение апрельских тенденций с высокой нормой сбережений американских граждан добавит веса второму сценарию, что может усилить давление продавцов.

Впрочем, он и так выглядит более вероятным в связи с приближением нового сезона квартальных отчетов в 10-х числах июля, который может показать не столь оптимистичную картину по сравнению с текущими ожиданиями рынка.

Сегодняшнюю устойчивость рынка нефти подпитывает информация о падении экспорта российской смеси Urals до минимумов за последние десять лет и технические факторы. В целом говорить о быстрой балансировке спроса и предложения пока не приходиться.

В Сингапуре и в Малаккском проливе, важных хабах поставок черного золота в Азии, скопилось 82,5 млн баррелей в 67 танкерах, что выше показателей апреля — мая, когда это значение составляло 70 млн баррелей.

На незначительный потенциал роста с текущих уровней указывает также восстановление добычи сланцевой нефти — 24 июня минэнерго США сообщило о неожиданном увеличении нефтедобычи с 10,5 млн барр./сутки до 11 млн барр./сутки.

Резюмируя все вышесказанное, котировки нефти марки Brent на следующей неделе, скорее всего, вернутся к $37,50, чем попробуют повторить посткарантинный максимум в $43,25. Старт этого процесса может быть отложен на 29 июня», — считает эксперт.

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