Нальчик, , 14:23 — REGNUM Компания «Русгидро» ввела в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС в высокогорном Черекском районе Кабардино-Балкарии мощностью 10 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии станцией составит 60 млн кВт/ч, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Команду на пуск энергообъекта в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в формате видеоконференции, дал глава «Русгидро» Николай Шульгинов. По его словам, Верхнебалкарская малая ГЭС обеспечит стабильную выработку чистой электроэнергии и снизит энергодефицит республики, покрываемый поставками электроэнергии из других регионов.

«С вводом Верхнебалкарской малой ГЭС мы получаем новый экологически чистый источник энергии. Работа станции оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, ГЭС — это рабочие места и стабильное поступление налогов», — сказал в свою очередь глава региона Казбек Коков.

Верхнебалкарская малая ГЭС, расположенная на реке Черек Балкарский, — одна из пяти малых гидроэлектростанций, которые «Русгидро» возводит на Северном Кавказе. В компании отмечают, что на территории округа имеются наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики.