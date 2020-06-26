Тбилиси, , 14:21 — REGNUM После того, как правительство Грузии откроет границу для иностранных туристов, для них будет введено обязательное медицинское страхование, учитывающее риск заболеть COVID-19. Об этом 26 июня агентству Report рассказал председатель правления Ассоциации страховых компаний Деви Хечинашвили.

«Как только Грузия откроет границу для международных путешественников, должно действовать обязательное страхование от COVID-19», — сказал Хечинашвили.

Он добавил, что пока стоимость такой страховки не установлена, но предположительно ее цена составит от $1 до $1,5. Такие цены обычно действуют в странах Европы.

Напомним, открыть границу Грузии для иностранных туристов планируется с 1 июля. Ранее представители минздрава сообщали, что пропускать будут только гостей из стран, где низкий уровень распространения коронавируса.

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