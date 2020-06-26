Уфа, , 14:15 — REGNUM Финансовый результат организаций в Башкирии (без малых организаций и субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков и страховых компаний) за четыре месяца текущего года составил 37,1 процент к аналогичному периоду 2019 года или 33,4 млрд рублей. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Башкирии.

Согласно предоставленной информации, за этот период 2020 года доля убыточных организаций составила 32,1% (сумма убытка составила 27,7 млрд рублей). Этот показатель за аналогичный период 2019 года составил 28,0% (11,1 млрд рублей).

При этом просроченная кредиторская задолженность предприятий составила за четыре месяца текущего года 28,3 млрд рублей или 4,6% от всей суммы кредиторской задолженности. Предприятия задолжали поставщикам 77,3% от просроченной кредиторской задолженности, долги в бюджет составили 3,2%, долги в государственные внебюджетные фонды составили 2,6%.

Специалисты зафиксировали увеличение задолженности предприятий по кредитам в банковских учреждениях на 4,2%. При этом доля просроченной задолженности составила 0,3%.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий составила 4,9% от общей суммы задолженности (или 37,6 млрд рублей).

Отмечается, что долги покупателей составляют большую часть ожидаемых платежей с истекшими сроками погашения — 81,9%.

При этом соотношение общей кредиторской и дебиторской задолженности составляет 79,9%, просроченной — 75,2%. За аналогичный период прошлого года эти показатели составляют соответственно 85,5% и 58,0%.

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