Ижевск, , 14:01 — REGNUM В Удмуртии на территории ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) Сарапул планируется строительство одного из крупнейших в регионе логистических центров. Соответствующее соглашение подписали глава республики Александр Бречалов и генеральный директор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.

Площадь нового комплекса составит около 50 тыс. кв метров, инвестиции в проект оцениваются на уровне 2,5 млрд рублей. Планируется, что на территории комплекса могут быть трудоустроены более 2,5 тыс. человек, ритейлер станет одним из крупнейших работодателей Сарапула.

По данным компании, онлайн продажи набирают популярность в республике. В течение января-мая 2020 года жители Удмуртии потратили на интернет-площадке 629 млн рублей, что на 120% выше аналогичного периода 2019 года. В единицах товара рост составил 186%. Кроме того, на Wildberries зарегистрировано 57 поставщиков из Удмуртии. За пять месяцев текущего года их оборот составил 205,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество компании и республики стартовало в июне 2019 года. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса республики. С популярнейшим интернет-магазином уже тогда работали 30 компаний республики.

Читайте также: Удмуртия будет сотрудничать с крупнейшим интернет-магазином Wildberries