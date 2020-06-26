Москва, , 13:54 — REGNUM Введение квотирования закупок продукции у отечественных предприятий будет способствовать более активному взаимодействию и экономическому росту прежде всего российских предприятий. Об этом заявил директор по закупкам, материально-техническому обеспечению и управлению качеством госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас, комментируя принятие Государственной думой РФ поправок к законам «О контрактной системе» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Напомним, изменение законодательства направлено на введение квот по закупкам продукции российских производителей. Перечень и объемы квотируемых товаров будет утверждать правительство.

По мнению Зимонаса, с целью поддержки отечественных атомщиков, было бы правильным внести в перечень требуемой к закупке продукции, товары и услуги, которые производят и оказывают отечественные предприятия атомной отрасли. «В настоящее время Росатом уже составляет отраслевой перечень продукции, закупаемой в РФ и на территории стран ЕврАзЭС. Но при реализации международных проектов на территории иностранных государств должно быть исключение. Иностранные заказчики часто устанавливают требования по конкретным маркам оборудования или конкретным изготовителям, в том числе иностранным, включая местных поставщиков в рамках локализации производства», — рассказал представитель Росатома.

Предприятия российской атомной отрасли производят широкий спектр высокотехнологичной продукции, отметил зампред комитета Госдумы по экономполитике Денис Кравченко («Единая Россия»). «Она, на мой взгляд, вполне может быть включена в утверждаемый правительством перечень товаров, на которые предполагается распространить норму о квотировании. Я сам являюсь одним из авторов законопроекта о квотировании в рамках 44-ФЗ, внесенного в Госдуму в мае депутатами и сенаторами. В атомной отрасли работает немало предприятий оборонно-промышленного комплекса, о которых как раз и говорится в предложенных поправках в ФЗ 44 и 223, — именно на них могут быть направлены усилия по диверсификации их продукции и ее поддержки специальными мерами», — пояснил депутат.

«Конечно, когда речь идет о зарубежных проектах, реализуемых отечественными предприятиями, в том числе и Росатомом, нужно очень аккуратно и внимательно подходить к вопросам квот, проработать их со всеми заинтересованными сторонами и экспертами, так как условия заказчика могут быть совершенно другими, и в таком случае российский производитель экспортного продукта может быть лишен возможности конкурировать с другими участниками рынка», — уточнил Кравченко.

Начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский, подчеркнул, что в условиях мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, для России очень важно поддерживать отечественных производителей высокотехнологичной продукции. «Это не только позволит увеличить собираемость налогов, но и ускорит восстановление всей российской экономики, создаст новые рабочие места. Кроме того, зная о поддержке локальных производителей, бизнес активнее будет инвестировать, рассчитывая на ускоренный возврат денежных средств. Учитывая, что аналогичные меры могут применяться правительствами зарубежных стран, на территории которых Росатом реализует свои проекты, из квотирования проекты за рубежом нужно исключить, чтобы развивать международную кооперацию и активнее продвигать российские атомные технологии и стандарты за границами Российской Федерации», — заявил аналитик.

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