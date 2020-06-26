Москва, 26 июня 2020, 13:48 — REGNUM Смягчение бюджетного правила приведёт к некоторому укреплению курса рубля, считает экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что отмена или смягчение бюджетного правила ударит по интересам российских экспортёров сырья.
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