Москва, , 13:48 — REGNUM Смягчение бюджетного правила приведёт к некоторому укреплению курса рубля, считает экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Смягчение бюджетного правила приведёт к некоторому укреплению курса рубля, что позитивно скажется на состоянии российской обрабатывающей промышленности, — сказал Комолов. — Может быть, обновят основной капитал. Конечно, сократятся рублёвые доходы бюджета, но при этом снизится инфляция. Это тоже важно понимать. Покупательная способность рубля станет более значительной. Плюс ко всему российские предприятия получат конкуренцию со стороны импортных товаров, что будет стимулировать их и к повышению производительности труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что отмена или смягчение бюджетного правила ударит по интересам российских экспортёров сырья.

Читайте ранее в этом сюжете: Ведомство Антона Силуанова упрекнули за искусственную девальвацию рубля

Читайте развитие сюжета: Михаил Хазин предупредил о недопустимо низкой монетизации экономики РФ