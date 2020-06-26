Ижевск, , 13:46 — REGNUM В Удмуртии до конца текущего года отремонтируют семь железнодорожных переездов, на двух из них будет выполнен капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, капитально будут отремонтированы переезды на станции Пычас и 36 км перегона Ижевск — Позимь (ул. Маяковского Ижевска).

По словам замначальника ГЖД (Горьковской железной дороги) Александра Лапшина, дежурными выявлено 60 нарушений правил проезда через переезды со стороны водителей автотранспорта. Этот вопрос требует профилактических мер.

«Необходимо также обозначить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на подходах к железнодорожным переездам и состоянию проезжей части на железнодорожных переездах», — сказал Лапшин.

Всего на территории республики расположены 96 железнодорожных переездов, в том числе 16 с дежурным работником.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года в Удмуртии начали работы по строительству нового транспортно-пересадочного узла в Можге, который объединит железнодорожный и автовокзалы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.