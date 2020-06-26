Москва, , 13:42 — REGNUM С введением бюджетного правила правительство РФ перенесло заботу о курсе рубля с плеч Центрального банка РФ на плечи министерства финансов России, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, эксперты которого прогнозируют некоторое смягчение бюджетного правила.

«Зачем было введено бюджетное правило? Что оно принципиально поменяло? Оно перенесло заботу о курсе рубля с плеч Центрального банка России на плечи Минфина РФ. Теперь с помощью бюджетного правила министерство финансов работает на искусственную девальвацию курса рубля. То есть на поддержание этого курса на искусственно заниженном уровне. Если мы поднимем уровень отсечения, например до 50 долларов, это приведёт к тому, что в экономику будет вливаться больше долларов, меньше будет изыматься в резервы, долларов на российском внутреннем рынке будет оставаться больше, что будет приводить к укреплению курса рубля. Это, конечно, ударит по российским экспортёрам», — сказал Комолов.

Поэтому, как полагает экономист, на отмену бюджетного правила или на его сильное ослабление правительство России, скорее всего, пойдёт только при сильном обострении политической ситуации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что бюджетное правило используется для обеспечения относительной стабильности рубля.

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