Чебоксары, , 13:32 — REGNUM На расчеты с кредиторами ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» будет направлено 1,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

7 июля АСВ начнет расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов банка.

«На расчеты с кредиторами первой очереди за счёт сформированной конкурсной массы агентством будет направлено 1,6 млрд рублей, что позволит удовлетворить требования указанных кредиторов в размере 62,22% от суммы установленных требований», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, 28 февраля 2020 года банк решением Арбитражного суда Чувашии признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. Ранее госкорпорация уведомила о проведении 6 июля 2020 года «первого собрания кредиторов банка в форме заочного голосования». Приём бюллетеней для подведения итогов голосования завершается 3 июля.

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