Москва, , 13:33 — REGNUM В мае 2020 года в Москве автомобиль BMW X5 стал самой доходной моделью. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Автолюбители столицы купили за отчетный месяц 151 экземпляр модели BMW X5. Всего с продажи такого объёма автомобилей дилеры получили выручку в размере 806,5 млн рублей.

Вторым по обороту с продаж стал автомобиль BMW X7. Его московским дилерам удалось реализовать в количестве 110 экземпляров на общую сумму в 756,5 млн рублей. На третьем месте по доходности в модельном рейтинге разместился Mercedes-Benz GLE-Класса (87 ед.; 494 млн рублей).

На пятом месте оказалась модель BMW X6 с результатом 80 экземпляров проданных авто и выручкой в размере 483 млн рублей.

Напомним, в мае этого года в Москве машин сегмента SUV было приобретено на 11,4 млн рублей.

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