Волгоград, , 13:29 — REGNUM Новый мост через реку Ахтубу в Волгоградской области полностью открыт для движения 26 июня. На торжественную церемонию открытия объекта, который является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу и входит в транспортный коридор федерального значения, приехали помощник президента России Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Госконтракт на строительство моста через реку Ахтубу был подписан ещё в 2009 году, сдать объект планировали в 2011 году. Возобновили работы только в 2014 году.

«Нельзя построить большие мосты, большие обходы одним движением руки — это сложный процесс. Перед нами не просто участок автодороги, это транспортный коридор, который дает возможность двигаться грузовым и легковым транспортным средствам, автобусам быстрее добираться до места назначения. Это то, что влияет и на экономику нашей страны, и на жизнь людей. Руководство страны видит усилия, которые и федерация, и регионы, и Волгоградская область прикладывают, чтобы такие объекты развивались», — подчеркнул Евгений Дитрих.

Игорь Левитин отметил уникальность объекта с точки зрения экологической безопасности: помимо самого моста возведены шесть водоочистных сооружений, проложены 15 км ливневой канализации с насосной станцией, установлены шумозащитные экраны, современное освещение. Путепровод, который является дублером плотины Волжской ГЭС, разгрузит ключевые магистрали Волгограда, перенаправит транспортные потоки.

«Спасибо, что поверили, в сложный период становления поддержали меня и Волгоградскую область, те проекты, которые сегодня реализуются в регионе. И Волгоградская область не подвела Минтранс РФ: мы выполнили и выполняем весь объём, который запланирован. Впереди большие задачи, сегодня мы вместе обсудим ряд проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Уверен, будут найдены решения даже в сложных вопросах. Нисколько не сомневаюсь, что решения президента по развитию транспортной инфраструктуры России и Волгоградской области будут выполнены в полном объёме. Мы знаем, как тяжело строился этот объект, как непросто было создать его. Это труд огромного количества людей, нервов, напряжения. Тем не менее, этот объект родился и будет помогать развивать регион», — сказал Андрей Бочаров.

В Волгоградской области сейчас ведётся разработка проектной документации на строительство третьего пускового комплекса. Он свяжет мостовые переходы через Волгу и Ахтубу в единый комплекс.