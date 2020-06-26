Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В Чувашии выданы первые сотни субсидий на содержание коров, что должно поддержать крестьян в условиях обвала закупочных цен на молоко и удорожания кормов. Данная государственная поддержка должна привести к сохранению поголовья в частных подворьях, на долю которых приходится около 60% поголовья коров в Чувашии. Документ о выделении субсидии, подписанный 11 июня врио главы республики Олегом Николаевым, растиражированный республиканскими и районными газетами и успевший вдохновить сельских жителей с личными подворьями, выявил интересные детали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, в некоторых администрациях сельских поселений не просто предупреждали об ответственности за каждый бюджетный рубль, а прямо намекали, что не стоит связываться с государственными субсидиями и ворохом необходимых документов. Поэтому было опасение, что сельчанина просто «замотают» — как, например, в недавней коронавирусной истории с выплатами для врачей. Однако на деле оказалось, что специалисты республиканского минсельхоза максимально облегчили задачу для простых крестьян, взвалив основную работу на чиновников сельских поселений. Но какой же человек будет рад новой нагрузке, тем более бюрократ, который вне зависимости от уровня власти, — это вахтёр с мышлением соблюдать тишину и никого не пускать.

Впрочем, есть и другая сторона возможного «тихого саботажа» — чиновников поселений чаще других попадают под пристальное внимание силовых структур из-за обширных полномочий и недостатка квалифицированных кадров, а порой и личной некомпетентности. Именно чиновники низового уровня, как правило, становятся фигурантами уголовных дел.

Таким образом, данное постановление масштабно по охвату и ответственности: во многих подворьях содержатся коровы, поэтому работа на уровне поселений делается колоссальная. Между тем Чувашия знала времена не менее масштабной поддержки крестьян ещё во времена президентства Николая Федорова: в 2006 году сельчанам выдавали «суперльготные кредиты» под 2% годовых в рамках федеральной программы (тогда годовой лимит в республике в 450 млн рублей был перевыполнен до 675 млн рублей и был увеличен до 1 млрд рублей).

Читайте также: Президент Чувашии: Национальным проектам мешает ментальность

Всего в Чувашии насчитывается 87,6 тыс. коров, на долю населения приходится 62,2% от общего поголовья коров в республике. Вместе с тем на начало июня 2020 года поголовье коров в частных подворьях сократилось почти на 1%.

Читайте также: В частных подворьях Чувашии сократилось поголовье коров

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Чувашии приняты правила предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание поголовья коров. Те, кто содержит одну корову, получит 2,3 тыс. рублей, двух кормилиц — по 3,3 тыс. на каждую, если в хозяйстве три и более коровы, то предоставляется по 4,3 тыс. рублей на каждую голову. При этом получатель субсидии берёт на себя обязательства по сохранению поголовья коров.

25 июня министерство сельского хозяйства Чувашии приступило к выплате гражданам субсидий на содержание коров. Первые 747 обратившихся с заявлением граждан уже получили государственную поддержку, и эти выплаты будут продолжены в ежедневном режиме.

Принимая данное решение, врио главы Чувашии Олег Николаев пояснял, говоря о «молочной» поддержке, что «справедливо будет поддержать не только сельхозорганизации и фермеров, но и личные подсобные хозяйства, прежде всего, в период «большого» молока».

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни чувашских крестьян получили первые субсидии на содержание коров