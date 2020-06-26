Улан-Удэ, , 13:16 — REGNUM 52,5% региональных автодорог в Бурятии в 2019 году не отвечали нормативным требованиям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата, 6,8% региональных дорог являются грунтовыми, состояние которых зависит от погоды.

«В общей протяженности автомобильных дорог с твёрдым покрытием 34,7% протяженности дорог приходилось на гравийное (шлаковое), щебеночное и мостовое покрытие, которое подвергается быстрому разрушению и требует частого ремонта», — добавили в службе статистики.

Общая длина всех дорог на территории республики по ситуации на 1 января 2020 года составляла чуть менее 14,8 тыс. км. Из них на долю федеральной трассы приходится 5,6%, на дороги местного значения — 10,3 тыс. км, из которых более половины также не отвечали нормативным требованиям.

Самые плохие дороги местного значения расположены в Окинском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах.

Читайте также:

На ремонт дорог в Бурятии потратили 5 млрд рублей

Аукцион на ремонт дороги в Бурятии обернулся уголовным делом