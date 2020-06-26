Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чувашии начали перечислять региональные субсидии сельчанам на содержание коров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

25 июня ведомство приступило к выплате гражданам субсидий на содержание коров. Первые 747 обратившихся с заявлением граждан уже получили денежные средства, и эти выплаты будут продолжены в ежедневном режиме.

Напомним, 11 июня принято постановление о предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров. Его подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, который тогда акцентировал внимание на том, что в республике поддерживают сельхозорганизации и фермерские хозяйства (им предоставляется субсидия на каждый килограмм молока), а в вот личные подсобные хозяйства такую помощь не получают. И подчеркнул, что «справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства, прежде всего, в период «большого» молока».

Как сообщало ИА REGNUM, право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и содержащие коров. Размер государственной поддержки зависит от поголовья: на одну корову выплачивается 2,3 тыс. рублей, на двух — по 3,3 тыс. рублей, трёх и более — по 4,3 тыс. рублей. Заявления подаются в администрацию поселения.

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