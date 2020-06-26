Москва, , 13:05 — REGNUM Правительство России пока держится за бюджетное правило изо всех сил и не спешит его смягчать или отменять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июня заявил экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, по мнению экспертов которого власти РФ могут пойти на смягчение бюджетного правила.

«Действия власти зависят от того, насколько будет ухудшаться экономическая ситуация в стране, — сказал Комолов. — Власть держится за бюджетное правило зубами изо всей силы. И отказывается его менять и даже не желает использовать резервы, накопленные как раз с помощью этого бюджетного правила. Можно понять, почему. Главная цель, которая ставится перед государственной экономической политикой, — это обеспечить макроэкономическую стабильность. Действительно, бюджетное правило позволяет немного стабилизировать курс рубля».

При этом экономист подчеркнул, что когда цена на нефть падает сильно, курс рубля уже не может удержать никакое бюджетное правило — капитал начинает уходить из страны и объемы нефтяных денег, которые выбрасываются на рынок для поддержки курса рубля, оказываются совершенно недостаточными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пользу отмены бюджетного правила в России высказался экономист Александр Бузгалин.

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