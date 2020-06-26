Минск, , 13:09 — REGNUM Теперешнее кризисное состояние в мире нужно воспринимать не только как беду, но и как «время возможностей», считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, который дал поручение чиновникам страны «вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там». Он сделал такое заявление, приводимое пресс-службой главы Белоруссии, 26 июня в ходе своей рабочей поездки в Солигорск.

По словам белорусского лидера, расслабляться на данном этапе совершенно нельзя, так как нынешнее время требует стремительно двигаться вперед и четко понимать цели и перспективы.

«Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там» , — сказал Лукашенко.

Также он указал, что если этого не сделать, то Белоруссии станет очень тяжело и потому надо быстро и упорно двигаться в данном направлении, несмотря ни на что.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что жители Москвы занимаются активной скупкой жилой недвижимости в Белоруссии, так как считают её тихой и спокойной страной для жизни, что стало причиной роста цен на квартиры в Минске.