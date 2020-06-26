Москва, , 12:50 — REGNUM В ближайшее время в Москве начнётся строительство нового фармакологического завода. Об этом сообщается на официальной странице департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Строительство нового предприятия ведёт Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» ООО «Брайт Вэй Индастриз». Объём инвестиций оценивается в 2,8 млрд рублей.

Мощности завода позволят производить 78 различных наименований лекарственных препаратов. Это позволит уменьшить зависимость России от импорта лекарственных средств и обеспечить потребности всех групп жителей столицы в лекарствах по доступным ценам. Начать работу завод должен в третьем квартале 2021 года.

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