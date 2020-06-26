Москва, , 12:43 — REGNUM Четыре новых энергоблока атомных станций будут построены в России. Как сообщает департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом», в рамках этой работы начата подготовка для сооружению новых блоков в Ленинградской и Смоленской областях. Соответствующее решение было подписано генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов.

«Российская атомная энергетика подошла к данному периоду с новыми разработанными типами АЭС — ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, — отметил Лихачев. — Эти проекты успешно реализуются не только в России, но и за рубежом. В них используются самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем современным международным требованиям безопасности».

Проекты включены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством РФ. В качестве референтного для новых блоков Ленинградской АЭС принят проект ВВЭР-1200, аналогичный первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2. Застройщиком — техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит концерн «Росэнергоатом», генеральными проектировщиками — АО «Атомпроект» (для Ленинградской АЭС-2) и АО «Атомэнергопроект» (для Смоленской АЭС-2), главным конструктором реакторных установок — АО ОКБ «Гидропресс», а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности — НИЦ «Курчатовский институт».

«Новые энергоблоки придут на смену блокам с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчётам, сооружение сразу на двух площадках создаст до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые поступления в региональные и местные бюджеты», — подчеркнул генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

До конца текущего года на площадке сооружения новых энергоблоков №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение подготовительных работ. На участке будущего строительства планируется сооружение временных бытовых строительных городков и промышленной базы. В 2020−22 годах будут организованы общественные слушания материалов обоснования лицензии и оценки воздействия на окружающую среду 3-го и 4-го энергоблоков для получения лицензии на сооружение энергоблоков. До 2022 года предстоит пройти экспертизу на основной проект сооружения.

Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков станции. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту «САЭС-2 энергоблоки № 1, 2» и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом.

«Подошла очередь выводить из эксплуатации старые реакторы РБМК на ЛАЭС-2. Таким образом, на второй очереди Ленинградской АЭС появятся новые современные блоки, как, собственно, и на Смоленской АЭС, — отметил заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Это логичный и ожидаемый шаг. Такой апгрейд мы уже видели на Нововоронежской АЭС, сейчас он проходит на Курской атомной станции».

«Строительство замещающих мощностей в Смоленской области необходимо, — считает эксперт, — поскольку в регионе есть довольно много энергоемких производств. Поэтому Смоленская АЭС является важным энергетическим узлом. Вывод из эксплуатации старых реакторов без строительства замещающих мощностей мог бы привести к серьезным дисбалансам в энергосистеме и вынудить к импорту энергии из той же Белоруссии. Понятно, что это довольно отдалённая перспектива, но вполне возможно, она потребовала бы и строительства каких-то новых тепловых мощностей. Это в свою очередь подразумевает и поиск нового инвестора, и строительство новой инфраструктуры — новой железнодорожной ветки для подвоза угля или новой газовой трубы. Поэтому строительство замещающих мощностей на Смоленской АЭС, на мой взгляд, выглядит вполне логичным и обоснованным».

«В случае с Ленинградской АЭС, точнее строительством её второй очереди, важно помнить о контексте, — пояснил он. — За прошедшее десятилетие Ленинградская область стала одним из важнейших индустриальных регионов страны и крупным портовым центром. Все это ведёт к заметному росту энергопотребления. Я считаю, что в ближайшие годы этот тренд сохранится. Я имею в виду проекты Газпрома по строительству газохимического производства на берегу Финского залива, создание химических производств в Ленинградской области. Всем этим предприятиям потребуется электроэнергия. В этом плане новые мощности, несомненно, будут востребованы, даже если мы абстрагируемся от сохраняющегося достаточно хорошего потенциала экспорта электроэнергии в страны Скандинавии, в первую очередь в ту же Финляндию. И поэтому тоже решение о строительстве замещающих мощностей в виде второй очереди на ЛАЭС-2 выглядит верным. Я полагаю, что в Ленинградской области в ближайшие годы будет серьезный рост энергопотребления. Два энергоблока — это серьезный объем электрогенерации (16 — 18 млрд кВт часов), которому вполне по силам его обеспечить. Так что новые блоки мощностью в 4800 мегаватт заместят выбывающие из эксплуатации РБМК на 4 с небольшим тысячи превышением мощности, которое без сомнений найдёт спрос на рынке».