Минск, , 12:41 — REGNUM Жители Москвы занимаются активной скупкой жилой недвижимости в Белоруссии, так как считают её тихой и спокойной страной для жизни, что стало причиной роста цен на квартиры в Минске. Такое мнение 26 июня высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Солигорск.

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Белоруссию. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Также белорусский лидер отметил, что республика строит много жилья для тех, кто стоит на него и на его улучшении в очереди.

«Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — заявил белорусский лидер.

Кроме этого, он отметил, что хотел бы, чтобы граждане страны приобретали и развивали загородные участки.

«Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 25 июня Национальный статистический комитет Белоруссии сообщил, что номинальная начисленная средняя заработная плата работников республики в мае 2020 г. составила 1227,9 белорусских рубля (около $518).