Москва, , 12:33 — REGNUM В мае 2020 года на первое место в России по продажам среди «японцев» вышла Toyota Camry. Об этом 26 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный месяц в РФ было продано 905 экземпляров Toyota Camry, что на 60,7% меньше количества автомобилей, проданных год назад.

На втором месте разместилась Toyota RAV4. Эту машину российским дилерам удалось реализовать в объёме 872 единиц. Это на 62% меньше, чем в прошлом году. Третье место среди японских моделей на авторынке России досталось модели Mazda CX-5. В мае этот автомобиль приобрели 869 покупателей (-38,5%).

На четвёртом и пятом местах рейтинга разместились соответственно Toyota Land Cruiser (828 ед.; — 23%) и Nissan Qashqai (669 ед.; — 58%).

Напомним, всего по итогам мая нынешнего года дилеры Toyota продали в России 3504 автомобиля, что на 51% меньше, чем в мае прошлого года.

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