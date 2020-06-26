Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:27 — REGNUM Переславская межрайонная прокуратура обратилась с иском в суд с требованием обязать администрацию городского округа и МУП «Теплосервис» устранить многочисленные нарушения в трех котельных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из искового заявления.

Трубы

Речь идет о котельной в микрорайоне Молодежный, а также котельных в поселке Ивановское и селе Глебовское. Главные претензии касаются котельной в Молодежном, жители которого летом традиционно остаются без горячей воды. Котельная работает с многочисленными нарушениями. Газопровод, ведущий к котельной, никем не обслуживается, построивший его МУП «Энергетик» находится в процессе ликвидации. Это создает угрозу как работникам котельной, так и жителям окружающих домов.

Сама котельная работает без ряда необходимых документов, подтверждающих ее надежность и безопасность. Нет разрешения на эксплуатацию котельной, проектной документации, документов об испытании котлов и многого другого.

Работать такая котельная не должна, но она работает, потому что других источников теплоснабжения нет. Как говорится в иске, работа котельной в этой ситуации «создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного количества граждан».

Кроме того, в котельных в Ивановском и Глебовском, которые обслуживает тот же «Теплосервис», отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

Прокуратура требует от МУП «Теплосервис» разработать и утвердить необходимую документацию в течение двух месяцев. Также прокуратура требует обязать администрацию заключить договор на обслуживание участка газопровода. Интересно, что одновременно в суд подан и иск к АО «Газпром газораспределение Ярославль» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» с требованием возобновить подачу газа в котельные в микрорайонах Чкаловский и Молодежный. В случае положительного решения суда по этому иску, котельная, создающая «угрозу жизни и здоровью неопределенного количества граждан», будет работать.

Разрешать эту правовую коллизию придется суду. Между тем накануне глава города Валерий Астраханцев уже заявил о возобновлении подачи газа и, следовательно работы опасной котельной.